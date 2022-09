Estudiantes-Colon, il pronostico del match

Al "Jorge Luis Hirschi" di La Plata Estudiantes e Colon scenderanno in campo per cercare di ritornare al successo dopo due sconfitte consecutive. I "Los Pincharratas" in casa prima di perdere per 2-1 contro il Defensa y Justicia avevano fatto registrare quattro vittorie per 1-0 contro Racing Club, Patronato, Union Santa Fe e Talleres Cordoba. Male il Colon in trasferta, 0 punti conquistati nelle precedenti quattro gare esterne disputate.