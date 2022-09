Pronostico Racing Club-Rosario, Gago contro Tevez

Racing Club-Rosario è anche Fernando Gago contro Carlos Tevez . Sfida valevole per la 22ª giornata di Liga Profesional argentina con pronostico decisamente favorevole al club di Avellaneda .

Quote favorevoli al Racing, ecco quanto paga l'1 finale

Da tre mesi sulla panchina del Rosario non siede più Leandro Somoza, sostituito da Carlitos Tevez. Uno che i gol li sapeva fare, a differenza della sua squadra che ha segnato finora solo 16 reti in 21 partite di campionato.

Sedici come i gol incassati dal Racing Club di Gago, che è a soli 4 punti dall'Atletico Tucuman capolista e che può vantare ben 7 clean sheet (gare con porta inviolata) nelle 11 partite giocate ad Avellaneda.

Insomma, non sarà una trasferta facile per il Rosario che sulle lavagne dei principali bookmaker parte sfavorito: segno 1 a 1.75, pareggio a 3.40 e segno 2 a 4.75 di media.

L'1 resta in effetti il segno che si lascia preferire ma si può tenere in considerazione la combo 1X+Multigol 1-3 come esito "alternativo".