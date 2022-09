Ligue 1, pronostico e quote di Angers-Marsiglia

Il programma della 9ª giornata di Ligue 1 prevede la sfida tra l'Angers e il Marsiglia. La squadra allenata da Igor Tudor ha iniziato nel migliore dei modi la stagione, Veretout e compagni con 20 punti conquistati in 8 partite (6 vittorie e 2 pareggi) si trovano al momento al secondo posto in classifica. L'OM nelle prime tre trasferte disputate in questo campionato ha prima pareggiato per 1-1 sul campo del Brest e poi ha vinto sia contro il Nizza (3-0) che contro l'Auxerre (2-0).