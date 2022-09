Inter-Roma, lo Scomm punta su Dybala

Lo Scomm è uno dei Tipster più seguiti in Italia con il suo esercito di circa 260 mila followers sul suo profilo Instagram . Tra le sfide di Serie A analizzate per questo fine settimana non poteva mancare il big match Inter-Roma di sabato 1 ottobre alle 18. Chi saranno i marcatori al Meazza? Parola al Tipster che ha esaminato anche Napoli-Torino e Juventus-Bologna .

Napoli-Torino

Finora gli attaccanti del Torino non sono stati, per usare un eufemismo, molto prolifici. Meglio la batteria dei trequartisti, con Nikola Vlasic in prima fila. Il croato vuole lasciare il segno al Maradona e la sua quota come possibile marcatore è molto invitante: pari a 6 volte la posta.

Inter-Roma

Paulo Dybala vuole esserci a tutti i costi contro l’Inter di Simone Inzaghi. La Joya non ha potuto dare il suo contributo ai giallorossi (causa infortunio) nella partita persa per 1-0 contro l’Atalanta. Inutile sottolineare l’importanza della sfida per l’attaccante argentino, anche dal punto di vista personale.

Qualora Mourinho (assente per squalifica contro la sua ex squadra) dovesse chiamarlo in causa, il trascinatore capitolino farà di tutto per trafiggere la rete nerazzurra. Un gol di Dybala al Meazza vale 3.50.

Juventus-Bologna

Arkadiusz Milik torna a disposizione di Allegri dopo l’amara squalifica che gli ha fatto saltare il match contro il Monza. Di motivi per volersi rifare il bomber ne ha più di uno. Un suo gol al Bologna è in lavagna a 2.25.

I consigli dello Scomm sulle altre partite

Ecco i marcatori consigliati dallo Scomm per le altre partite dell'ottava giornata di Serie A e le relative quote:

Empoli-Milan: De Ketelaere marcatore, a quota 4

Lazio-Spezia: Zaccagni marcatore, a quota 3

Lecce-Cremonese: Dessers marcatore, a quota 3.50

Sampdoria-Monza: Caprari marcatore, a quota 3.75

Sassuolo-Salernitana: Frattesi marcatore, a quota 6

Atalanta-Fiorentina: Barak marcatore, a quota 7