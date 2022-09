Napoli-Torino, la quota del gol di Kvaratskhelia

Archiviata con soddisfazione la sosta per la Nations League (l’ Italia ha conquistato l’accesso alla Final Four) la serie A riparte con tanti motivi di interesse. Si parte con Napoli-Torino dove le luci dei riflettori non sono puntati soltanto sull’esito del match (una vittoria permetterebbe all’undici di Luciano Spalletti di conquistare, seppur momentaneamente, il primato solitario in classifica e di mantenerlo in condominio con l’ Atalanta se anche i bergamaschi dovessero conquistare i tre punti) ma anche su alcuni dei suoi protagonisti. L’uomo del momento è Kvaratskhelia che, grazie alle sue giocate, ha già conquistato non solo i tifosi azzurri ma anche tutti coloro i quali amano il calcio e apprezzano chi riesce ad esaltarlo grazie alle proprie prodezze.

Fai ora i tuoi pronostici!

"Kvara" può lasciare il segno



Nel match contro i granata, complice la forzata assenza di Osimhen, c’è grande attesa per un'eventuale rete del georgiano e, ovviamente, è possibile scommettere su una sua marcatura. Kvaratskhelia in gol durante la gara con il Torino, non importa quando, è una eventualità da 3 volte la posta. Premio che diventa doppio (anche qualcosa in più) se la rete di “Kvara” dovesse essere la prima dell’incontro. Per la doppietta del georgiano si arriva addirittura a quota 13 mentre la tripletta è in lavagna a 65. Esiste anche l’eventualità della tripletta “perfetta”, ovvero la realizzazione di tre reti esatte nell’arco del match con una rete di destro più una di sinistro e una di testa: se a Kvaratskhelia dovesse riuscire contro il Torino permetterebbe di moltiplicare per 500 una qualunque giocata. Infine non mancano le tre ipotesi separate: Kvara segna di destro? Quota 4.50. Segna di sinistro? Quota 11. Segna di testa? Quota 15.