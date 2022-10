Serie A, il pronostico di Lazio-Spezia

Il "lunch match" domenicale mette a confronto la Lazio di Sarri, reduce dalla convincente vittoria per 4-0 sul campo della Cremonese, e lo Spezia di Luca Gotti. I biancocelesti visti in questa prima parte di stagione hanno dimostrato di giocare un calcio prettamente offensivo, con 13 gol realizzati (di cui 8 in casa) hanno fatto registrare l'Over 2,5 in 4 occasioni. Milinkovic-Savic e compagni all'Olimpico hanno prima battuto il Bologna per 2-1, poi al 3-1 inflitto all'Inter ha fatto seguito la sconfitta con il Napoli (2-1) e la vittoria con il Verona (2-0).