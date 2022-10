Pronostico Leicester-Nottingham Forest, Foxes favorite per le quote

Leicester-Nottingham Forest, fai il tuo pronostico

Prima vittoria per il Leicester? Scopri la quota dell'1

Cercasi vittoria disperatamente. In primis il Leicester, in apnea nonostante i dieci gol segnati, condannato dalle tante disattenzioni difensive che sono costate ben 22 gol subiti. Over 2,5 e Goal con questi presupposti sono... di tendenza con le Foxes in campo.

Sulla carta le reti non dovrebbero mancare nella sfida contro un Nottingham Forest dotato di buone individualità (come l'ex atalantino Freuler) ma che, al pari del Leicester, deve registrare un po' la difesa.

La sosta potrebbe aver giocato a Maddison e compagni, piuttosto appoggiati dalle quote che propongono il segno 1 a 1.75 e il 2 a 4.30 circa.

Le Foxes possono meritare fiducia: pollice su per l'1 finale, l'alternativa è la combo 1X+Multigol 1-4.