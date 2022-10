Champions League, statistiche e pronostico di Eintracht-Tottenham

Champions League, il programma della terza giornata del gruppo D prevede il confronto tra l'Eintracht e il Tottenham. Entrambe le compagini sono ferme a quota 3 punti, il club appartenente alla Bundesliga ha prima perso per 3-0 in casa contro lo Sporting e poi ha battuto per 1-0 in trasferta il Marsiglia mentre gli "Spurs" dopo aver centrato il successo all'esordio contro l'OM (2-0) hanno perso per 2-0 a Lisbona.