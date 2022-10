Napoli vincente Champions League: come è cambiata la quota

Lo scetticismo iniziale ha lasciato il posto ad un ottimismo alimentato da superbe prestazioni. Il Napoli di Spalletti corre forte in campionato e in Champions, dove ieri ha passeggiato nel tempio di Crujff. In molti adesso si domandano quante chances abbiano gli azzurri di salire sul tetto d'Europa. Ecco cosa dicono le quote.