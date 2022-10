Pronostico Roma-Betis, che sfida tra Mourinho e Pellegrini

La Roma sfida il Betis, Mourinho vs Pellegrini: fai il tuo pronostico!

Partita che promette Goal, ecco la quota prevista

Dopo i primi 180 minuti del gruppo C il Betis comanda con 6 punti, Roma e Ludogorets seguono a 3 con l'Hjk ultimo a zero. Si prospetta dunque una grande notte all'Olimpico, con la Roma spinta dall'entusiasmo post-sfida con l'Inter e il Betis che sbarca nella Capitale per dimostrare tutto il suo valore.

Gli andalusi nelle nove gare giocate in stagione hanno vinto sette volte e perso in due occasioni. Mai visto dunque il pareggio, segno che i bookie Cplay, Goldbet e Better propongono alla quota di 3.70.

Gara da vincere tuttavia per i giallorossi, se la loro ambizione è quella di chiudere al primo posto il girone C. Segno 1 a 1.78 su Cplay e Begamestar contro l'1.80 previsto da Better.

Spagnoli a secco di gol finora solo nell'ultimo match di campionato perso 0-1 sul campo del Celta, con l'alibi però di aver giocato dal 20' del primo tempo in inferiorità numerica per l'espulsione dell'ex laziale Luiz Felipe.

La Roma dal canto suo non ha gonfiato la rete avversaria solo contro Udinese e Atalanta. Da qui scatta quasi automaticamente la scelta Goal (segnano entrambe), a 1.68 sulla lavagna Better e a 1.71 su Cplay e Begamestar.