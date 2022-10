Ligue 1, la quota del possibile risultato esatto di Lione-Angers

L'anticipo della 10ª giornata di Ligue 1 prevede il confronto tra il Lione e il Tolosa . La squadra allenata da Peter Bosz non sta attraversando un buon momento, sono ben quattro le sconfitte consecutive subite da Lacazette e compagni in campionato. Volendo entrare di più nel dettaglio si nota subito come il Lione dopo aver perso per 3-1 sul campo della "rivelazione" Lorient non è riuscito a conquistare nemmeno un punto neanche contro Monaco (2-1), Psg (1-0) e Lens (1-0).

Anche il Tolosa non sta navigando a gonfie vele, la compagine biancoviola ha due punti in meno in classifica del Lione e ha sempre perso nelle precedenti tre trasferte del torneo nelle quali ha sempre subito almeno due gol.

Fai ora i tuoi pronostici!

Occasione ghiotta per il Lione, scopri il pronostico

Le quote pendono dalla parte della squadra padrona di casa, la vittoria del Lione moltiplica la posta per circa 1.50 mentre il "2" paga più di 5. L'Olympique davanti al proprio pubblico prima di perdere per 1-0 contro il Psg aveva sempre centrato il successo contro Angers (5-0), Auxerre (2-1), Troyes (4-1) e Ajaccio (2-1). Per i più audaci c'è il "pacchetto" che comprende i seguenti risultati esatti: "2-0; 2-1; 3-0; 3-1" a 2.70.