Pronostico Osasuna-Valencia, sfida impegnativa per Gattuso

L'ottava giornata della Liga spagnola si apre con l'anticipo Osasuna-Valencia . Una sfida tra due squadre che vogliono misurare le loro reali ambizioni in questo campionato . Entrambe hanno pareggiato il loro primo incontro proprio la scorsa settimana e il "bis" non si può escludere.

Osasuna-Valencia, fai il tuo pronostico

Match equilibrato, ecco il consiglio per le scommesse

La squadra allenata da Arrasate è ormai una realtà del massimo campionato spagnolo. Nelle ultime due stagioni ha chiuso a metà classifica, dunque salvezza tranquilla. Pensare a qualcosa in più, per quanto visto finora, è più che lecito. Basti citare l'ultima gara giocata dall'Osasuna, 1-1 col Real Madrid al Bernabeu. Serve altro? Sì, per le statistiche. Nelle 4 gare interne fin qui giocate la squadra di Pamplona ha vinto tre volte e perso solo col Getafe, con una costante: sempre Multigol 2-3.

Se l'Osasuna tende a segnare (8) e incassare poco (6) il Valencia è più esuberante: 12 gol fatti e 7 al passivo, con l'Over 2,5 sempre presente nelle ultime 4 partite giocate dai "Pipistrelli". Mai centrata, invece, la somma gol finale 2.

Come detto il match si preannuncia equilibrato, per le quote è davanti l'Osasuna con l'1 a 2.30 e il 2 a 3.25 (come il pareggio). Un altro match con due o tre reti totali è un'ipotesi da 2 volte la posta: a pronostico il Multigol 2-3 è un esito che ci può stare.