Hoffenheim-Werder Brema, statistiche e pronostico

Il weekend di Bundesliga si apre con l'anticipo del venerdì tra Hoffenheim e Werder Brema. Al momento l'Hoffenheim ha 14 punti e con una vittoria si porterebbe momentaneamente in testa alla classifica (anche se in coabitazione), il Werder vincendo andrebbe a quota 15 che vuol dire zona Champions.

Hoffenheim-Werder Brema show! Fai il tuo pronostico

Multigol Casa e Ospite, giocata dalla quota interessante

Si può valutare positivamente l'avvio di stagione di Hoffenheim e Werder. La squadra di Sinsheim ha subìto solo 8 gol nelle prime 8 giornate, il Werder le cose migliori le ha fatte vedere in attacco: la scorsa settimana ha rifilato una "manita" al Borussia M'Gladbach.

In più, Hoffenheim imbattuto in casa (3 vittorie e un pari) e Werder mai ko fuori (2 successi e 2 pareggi). Ci sono tutti i presupposti per assistere ad un match divertente, giocato a viso aperto da entrambe.

Goal e Over 2,5 sono dati a 1.45 ma il consiglio per le scommesse è un altro.

Da provare la giocata Multigol Casa 2-4+Multigol Ospite 1-3 a quota 2.15. Un'opzione che copre un range piuttosto ampio di risultati, confidando nei gol come protagonisti della serata di Sinsheim.