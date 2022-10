Sassuolo-Inter: quote, statistiche e pronostico

Serie A, l'Inter dopo aver battuto il Barcellona in Champions League per 1-0 va a caccia di conferme sul campo di un Sassuolo reduce dal successo interno contro la Salernitana per 5-0. La squadra allenata da Simone Inzaghi nella precedente trasferta disputata in campionato ha perso per 3-1 contro l'Udinese, una sconfitta che ha fatto seguito al ko subito contro il Milan (3-2) e quello subito all'Olimpico contro la Lazio (3-1).