Serie A, quote e pronostico di Bologna-Sampdoria

Il programma della 9ª giornata di Serie A mette a confronto il Bologna , quart'ultimo, e la Sampdoria fanalino di coda. La compagine rossoblù con l'avvento in panchina di Thiago Motta ha fatto registrare due sconfitte contro Empoli (1-0) e Juventus (3-0).

Il club blucerchiato invece, esonerato Giampaolo, si appresta a ripartire sotto le direttive di Dejan Stankovic. L'ex tecnico della Stella Rossa proverà a risollevare le sorti di una squadra che nelle prime 8 giornate del torneo era stata capace soltanto di conquistare due punti.

Molte reti in vista al Dall'Ara, scopri il pronostico

Le quote pendono leggermente dalla parte di Arnautovic e compagni che nelle prime quattro gare disputate davanti al proprio pubblico hanno perso soltanto contro l'Empoli. Il segno 1 è proposto a circa il doppio della posta mentre il "2" vale mediamente 3.70. Sempre Over 2,5 con la Sampdoria impegnata in trasferta, tale opzione allo stadio "Renato Dall'Ara" è proposta a 1.85.