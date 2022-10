Serie A, il pronostico di Udinese-Atalanta

Gli appassionati di calcio non possono assolutamente perdersi la sfida in programma alla " Dacia Arena " tra l' Udinese e l' Atalanta . Entrambe le compagini, separate da un solo punto, dopo le prime otto giornate di campionato sono posizionate nella parte alta della classifica.

Il club bianconero in casa con ben 8 gol realizzati e soltanto uno subito ha fatto registrare tre vittorie (1-0 contro la Fiorentina, 4-0 con la Roma e 3-1 contro l'Inter) e un pareggio (0-0 contro la Salernitana). La "Dea" invece in trasferta non solo ha sempre vinto (4 match su 4) ma non ha neanche subito gol.

Indovina il risultato esatto di Udinese-Atalanta e vinci!

L'Udinese non vuole fermarsi, scopri il pronostico

La "rivelazione" Udinese, arrivata a quota 6 successi consecutivi, proverà in tutti i modi a mantenere l'imbattibilità interna. Beto e compagni spinti dall'entusiasmo del pubblico amico potrebbero riuscire a sorprendere per almeno una volta l'attenta difesa dell'Atalanta. Può starci la "combo" 1X più Over 1,5, per i meno temerari c'è sia il Goal che il Multigol Casa 1-2.