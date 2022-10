Pronostico Siena-Cesena, pochi gol in vista nel posticipo

Nel palinsesto del lunedì trova posto anche la Serie C (girone B) . In programma il posticipo della 7ª giornata tra Siena e Cesena , il fischio d'inizio è previsto per le 20.30.

Siena-Cesena, fai il tuo pronostico

Opzione Multigol 1-2, ecco la quota prevista

Il Siena dopo le prime sei giornate ha conquistato 14 punti (4 vittorie e 2 pareggi) e solo all'esordio, in casa dell'Ancona, la Robur ha incassato (l'unico) gol. Il primo dispiacere stagionale per gli uomini di Pagliuca è arrivato in Coppa Italia di Serie C: 0-1 col Pontedera con gol decisivo siglato allo scadere del 2° tempo supplementare. Dunque, considerando i risultati dei soli 90 regolamentari, i toscani non subiscono gol da sei partite di fila (altrettanti No Goal).

Al Franchi arriva un Cesena reduce dalla doppietta campionato (2-0 alla Recanatese) - Coppa Italia (3-1 alla Fermana). Nel complesso anche gli uomini di mister Toscano sono votati all'Under 2,5, esito centrato in cinque occasioni su sei in campionato, al pari del Siena.

Con questi presupposti pronostico e quote sono per l'Under 2,5, un match con massimo due reti totali vale di media 1.50 mentre l'Over 2,5 sale a 2.40.

Le difese prevarranno effettivamente sugli attacchi? Per le scommesse si può provare un esito "alternativo" come il Multigol 1-2 (a 1.77) o 1-3 (a 1.30), a seconda del coefficiente di rischio.