Champions League, il pronostico di Copenhagen-Manchester City

Il Manchester City con 9 punti conquistati in 3 giornate si trova al comando della classifica del gruppo G di Champions League . I " Citizens " con ben 11 reti all'attivo e soltanto 1 al passivo hanno sempre vinto nel girone d'andata, l'undici guidato da Guardiola dopo aver battuto all'esordio il Siviglia per 4-0 ha fatto registrare il successo anche contro il Dortmund (2-1) e il Copenhagen (5-0).

La compagine danese invece è ancora ferma a quota 0 punti in classifca e nei primi tre match del gruppo G non è mai riuscita neanche ad andare a segno.

Le quote sorridono ai "Citizens"



"Match point" per il City che con una vittoria in Danimarca sarebbe sicuro di partecipare agli ottavi di finale del torneo. Per le quote Haaland e soci partono senza dubbio con i favori del pronostico, il "2" al 90' paga solamente 1.12 mentre l'1 paga circa 20 volte la posta. Da provare la "combo" che lega l'Under 1,5 Casa all'Over 2,5 Ospite a 1.70.