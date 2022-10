Pronostico Milan-Chelsea, super quota per il gol di Giroud

Il Milan in stagione ha sempre risposto con una vittoria ad un ko. Così è stato anche dopo la batosta londinese incassata dal Chelsea: convincente 2-0 alla Juve in campionato. Ora la "rivincita" contro gli inglesi al Meazza e potrebbe essere davvero tutt'altra storia.

Milan-Chelsea, fai il tuo pronostico

Doppia chance 1X e Giroud-gol, ecco le quote

Il Chelsea ha bissato il 3-0 al Milan battendo i Wolves con lo stesso punteggio in campionato. Dunque la cura Potter funziona ma al Meazza il Diavolo può mettere in difficoltà i Blues, che in trasferta hanno quasi sempre sofferto in questa prima parte di stagione.

Per le quote sono gli inglesi a partire favoriti ma la sensazione è che i rossoneri possano chiudere imbattuti davanti al loro pubblico. Interessante la doppia chance 1X a 1.60.

Uno sguardo alle quote marcatori, impossibile non lasciarsi intrigare da Giroud. L'ex Chelsea a segno in qualsiasi momento del match vale 3.25.