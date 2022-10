Pronostico Psg-Benfica, ecco la quota della doppietta di Mbappé

Nel gruppo H della Champions League non si gioca solamente Maccabi Haifa-Juventus . Al " Parco dei Principi " si apprestano a scendere in campo Psg e Benfica , due squadre che la scorsa settimana hanno chiuso in parità l'ultimo precedente disputato a Lisbona (1-1).

In questa prima parte di stagione la compagine francese in casa ha mancato all'appuntamento con i tre punti soltanto contro il Monaco (1-1), nelle restanti 4 gare interne Messi e compagni con ben 10 gol realizzati e 4 subiti hanno fatto registrare sempre la vittoria. Il Psg nell'ultima sfida disputata davanti al proprio pubblico in Champions League ha battuto la Juventus grazie a due gol di Mbappé. In quest'occasione la doppietta del fuoriclasse francese è in lavagna a 4.75.

I portoghesi possono andare a segno

Le quote pendono tutte dalla parte del club allenato da Christophe Galtier (il segno 1 è offerto mediamente a poco più di 1.40) ma occhio alle sorprese, il Benfica, come il Psg, non ha ancora mai perso in questa prima parte del torneo. Intrigante la "combo" che lega ancora una volta la doppia chance 1X al Goal.