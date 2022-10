Allegri in bilico, cosa dicono le quote

Erano nove le partite ufficiali disputate dalla Juventus (sette in campionato e due in Champions League) quando è arrivata la sconfitta per i bianconeri sul campo del Monza e da allora, nonostante un paio di successi contro Bologna e Maccabi Haifa (non proprio degli squadroni), si è iniziato a parlare del possibile esonero di Massimiliano Allegri. Voci che sono diventate più forti dopo il ko rimediato in casa del Milan (2-0 per i rossoneri) che ha messo ancora di più sulla graticola il mister bianconero.