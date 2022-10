Champions League, il pronostico di Plzen-Bayern

Champions League , il programma della quarta giornata del gruppo C di Champions League mette a confronto il Plzen e il Bayern Monaco . La classifica al giro di boa parla chiaro, la squadra allenata da Julian Nagelsmann con 9 punti conquistati è prima a punteggio pieno mentre il Plzen è ultimo ancora fermo a quota 0.

Sane e compagni nelle prime tre gare disputate in questa competizione non hanno mai subito gol, al "2-0" ottenuto al Meazza contro l'Inter hanno fatto seguito il "2-0" centrato in casa contro il Barcellona e il "5-0" con il Plzen.

Il Plzen si presenta al match di ritorno contro il Bayern con un "curriculum" davvero modesto, la compagine ceca al momento in Champions League vanta una sola rete all'attivo (nel 5-1 subito al "Camp Nou" contro il Barcellona) e ben 12 al passivo.

Il Bayern è pronto a colpire di nuovo, il segno 2 paga solamente 1.15 mentre la "combo" che lega l'Under 1,5 Casa all'Over 2,5 Ospite è proposta a poco meno di 1.80.