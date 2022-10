Lazio-Sturm Graz, pronostico e migliori quote per le scommesse

Lazio-Sturm Graz, fai il tuo pronostico

Ecco la quota della combo 1+Over 1,5

Valanghe di gol segnati e quattro partite consecutive con la porta di Provedel immacolata. Di più non si può chiedere, se non la continuità.

All'Olimpico arriva uno Sturm Graz che sta continuando a macinare punti in campionato ma che in Europa, pur avendo 4 punti (come le altre tre del girone) in classifica, ha segnato una sola rete in tre partite incassandone sei in un colpo solo dal Feyenoord.

La Lazio ha le carte in regola per far suoi i tre punti e di questo avviso sono anche le principali agenzie di scommesse.

Il pronostico per Lazio-Sturm Graz è una combo: 1+Over 1,5, a un discreto 1.65 di media.