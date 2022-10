NBA: Recap Risultati della Notte

Memphis Grizzlies 126 – Detroit Pistons 111

Quest'anno c'è un motivo in più per rimanere svegli la notte, Ja Morant. Quando scende in campo (che sia preseason o finale dei playoff) anche gli dei del basket si mettono comodi aspettando che cominci lo show. Divertente, elettrico, imprevedibile, il playmaker dei Grizzlies ogniqualvolta attacca il ferro sprigiona un intensità tale da accecare gli avversari o “posterizzarli” nel peggiore dei casi. Un aggressività testimoniata anche dai numeri incredibili che ha fatto segnare l'anno scorso per punti segnati nel pitturato (dietro solo a Jokic e Antetokounmpo). Difficilmente riuscirà a vincere il titolo di Mvp (quotato a 15) ma ha la sfrontatezza per provarci. Stanotte intanto nella vittoria dei Grizzlies ne mette 31 a referto con 12 su 21 dal campo e regalandosi l'Highlight di giornata: recupero,transizione e schiacciata a due mani.

Per Detroit quarta sconfitta consecutiva, Bey (17 punti 8 rimbalzi) e Stewart (16 punti 9 rimbalzi 2 stoppate) i migliori. La sensazione è che i problemi che stanno avendo ora i Pistons non spariranno con l'inizio della stagione regolare. Le basse percentuali e le troppe palle perse (stasera 19) in preaseason non sembrano frutto del caso ma il risultato di una disorganizzazione nel gioco piuttosto tangibile che culmina nella poca efficacia del backcourt. Inutile girarci intorno, la coppia Cunningham-Ivey non sta funzionando e coach Casey non sembra avere la soluzione a portata di mano. Cunningham sembra essere lo stesso giocatore inconcludente dello scorso anno.

Oklahoma City Thunder 118 – San Antonio Spurs 111

Vincono i Thunder guidati dall'ottimo Giddey (18 punti 6 rimbalzi 6 assist) e dal migliore in campo Williams (21 punti con 7/8 dal campo). Oklahoma sorprende un po' tutti con il record di 5-1 diventando forse una delle più belle sorprese di questa preseason. Scenario che potrebbe però rapidamente cambiare durante la stagione regolare dove il mantra (con ogni probabilità) sarà “tankare”. Difficile quindi vedere Oklahoma raggiungere le 30 vittorie stagionali; motivo per cui ci aspettiamo giocatori come Giddey e Dort avere lo spazio per fare il salto definitivo nella lega. Interessante l'impatto che sta avendo Jalen Williams, la dodicesima scelta dell'ultimo draft sta giocando una preseason ad alti livelli e potrebbe disputare una stagione da protagonista.

Gli Spurs dopo la bella vittoria contro i Jazz si fanno sorprendere in casa subendo il break decisivo nell'ultimo quarto. Le 19 palle perse con il 19 % dell'arco vanificano le buone prestazioni della giovane guardia Primo (23 punti con 8/12 dal campo 4 assist in 24 minuti) e dei suoi compagni Vassell (18 punti) e Johnson (19 punti). Impresa quasi impossibile per Coach Popovich portare San Antonio ai playoff (quota 16).