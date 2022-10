Pallone d'Oro, i bookie hanno deciso il vincitore

Manca ormai pochissimo alla proclamazione del Pallone d’Oro 2022 (la cerimonia si terrà il 17 ottobre al Theatre du Chatelet di Parigi) e non sembra ci siano più dubbi sul nome del vincitore . Il prestigioso riconoscimento, assegnato da France Football , dovrebbe essere assegnato a Karim Benzema o, almeno, questo è quello che le quote indicano in maniera chiara ed evidente.

Benzema super favorito, ecco la quota

Per i bookie la vittoria dell’attaccante franco-algerino del Real Madrid è così scontata che viene offerta ad uno striminzitissimo 1.01, un premio che non sembra lasciare troppo spazio a soluzioni alternative.

I calciatori in lizza sono tanti e, un nome diverso da Benzema, a questo punto rappresenterebbe una sorpresa talmente vistosa che le quote per ognuno di essi sono a dir poco esagerate.

Il premio più basso per gli “altri” è previsto per Sadio Mané (in lavagna a 10) seguito da Robert Lewandowski e Erling Haaland (entrambi a 20). A quota 25 ci sono poi Mbappe, Salah e De Bruyne mentre Foden, Van Dijk, Modric e Bernardo Silva vengono tutti offerti a 50.

Quota 65 per Mahrez, 75 per Cristiano Ronaldo con il premio che diventa addirittura “a tre cifre” per Cancelo (100), Kane, Son e Vlahovic (500).