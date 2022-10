Napoli-Bologna: quote, pronostico e statistiche

Il programma della 10ª giornata di Serie A mette a confronto il Napoli e il Bologna . Non importa se giochi in casa o in trasferta, in campionato oppure in Europa, la squadra allenata da Luciano Spalletti non ha nessuna intenzione di mettere la parola fine ad un'imbattibilità che va avanti ormai dal 24 aprile scorso. Da quel giorno il club partenopeo ha fatto registrare 15 vittorie e 2 pareggi nelle successive 17 gare ufficiali.

Il Bologna con l'avvento in panchina di Thiago Motta ha conquistato soltanto un punto in 3 partite, dopo le sconfitte contro Empoli (1-0) e Juventus (3-0) è arrivato il pareggio con la Sampdoria (1-1). I numeri fatti registrare al momento in trasferta da Arnautovic e compagni non lasciano dormire sereni i tifosi rossoblù, un pareggio e tre sconfitte condite da solamente 3 gol fatti e 9 subiti.

Esito scontato al "Maradona", scopri la quota del segno 1

Per le quote Kvaratskhelia e soci partono senza dubbio con i favori del pronostico, il segno 1 è proposto solamente a 1.27 mentre il successo ospite vale 10. Le partite del Napoli ultimamente terminano sempre con moltissimi gol (nell'ultima sfida disputata al "Maradona" gli azzurri hanno battuto l'Ajax per 4-2), la “combo” che lega il segno 1 al Multigol 3-6 moltiplica la posta per 1.90.