Serie A, il pronostico di Verona-Milan

A Salvatore Bocchetti , nuovo allenatore del Verona , spetta il compito di provare a risollevare le sorti di una squadra in netta difficoltà. L' Hellas al momento con soli 5 punti conquistati in 9 giornate occupa il terz'ultimo posto in classifica, soltanto Cremonese e Sampdoria sono riuscite a fare di peggio.

Al "Bentegodi" questo fine settimana arriva un Milan che nella precedente partita disputata in campionato è riuscita a battere per 2-0 la Juventus. I rossoneri a Verona proveranno adesso a riscattare la sconfitta subita in Champions contro il Chelsea (2-0).

Indovina il risultato esatto di Verona-Milan e vinci!

Rossoneri favoriti ma... scopri il pronostico

Per le quote il "Diavolo" parte favorito per la conquista dei tre punti ma osservando i ruolini di marcia delle due squadre in campo si nota subito come entrambe non abbiano mai fatto registrare la "X" nelle precedenti 5 giornate del torneo. Per non correre troppi rischi al posto del segno 2 si può provare la "combo" che lega la doppia chance X2 al Multigol 2-5.