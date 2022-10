European Golden Boy, un'esclusiva di Cplay

Una serata di gala prevista presso la sede OGR a Torino il 7 novembre per celebrare l’assegnazione del Pallone d’Oro Under 21 , prestigioso premio promosso dalla testata giornalistica Tuttosport . L’ambito riconoscimento sarà consegnato in quella occasione anche se il nome del vincitore sarà comunicato venerdì 21 ottobre nel corso di una attesa conferenza stampa che si terrà in Sicilia.

Pallone d'Oro Under 21, i candidati

Sono diciannove le “nominations” che vedono protagonisti giovani calciatori che hanno già avuto modo (eccome) di mettersi in mostra, tutti con le carte in regola per diventare i campionissimi del futuro. Come ormai solitamente accade per quasi tutti gli appuntamenti di rilievo anche su questo sarà possibile provare a prevedere il vincitore e, a questo scopo, Cplay ha aperto, in esclusiva, un mercato al quale tutti possono accedere.

Chi vorrà farlo avrà di tempo fino alle ore 24 del 20 ottobre (il giorno dopo ci sarà la proclamazione del “Golden Boy”) e, fino all’ultimo, ci sarà grande attesa sul nome di chi potrà mettere in bacheca questo ambitissimo trofeo.

I diciannove giovani calciatori in lizza, tra cui poter scegliere, sono Camavinga (Real Madrid), Fabio Carvalho (Liverpool), Fati (Barcellona), Gravenberch (Bayern Monaco), Musiala (Bayern Monaco), Adeyemi (Borussia Dortmund), Gavi (Barcellona), Nico Gonzalez (Valencia), Nuno Mendes (Paris SG), Tel (Bayern Monaco), Miretti (Juventus), Gvardiol (Lipsia), Sesko (Salisburgo), Bellingham (Borussia Dortmund), Udogie (Udinese), Zalewski (Roma), Antonio Silva (Benfica), Scalvini (Atalanta), Gnonto (Leeds).