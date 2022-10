Serie A, Samp-Roma: statistiche e pronostico

Dejan Stankovic sulla strada della Roma in campionato. La squadra di Mourinho fa visita alla Sampdoria nel primo posticipo della decima giornata di Serie A.

Esito Multigol Ospite 1-2, ecco la quota

Samp ultima con tre punti, Roma a quota 19. C’è però un dato statistico che accomuna le due squadre ed è relativo ai primi tempi. Le due squadre hanno chiuso sullo 0-0 al 45’ solo in una occasione, alla 2ª di campionato.

Quella è stata poi l’unica circostanza in cui la Samp (0-0 contro la Juve) non ha incassato gol nei primi 45 minuti. Va detto che eccezion fatta per lo 0-3 col Monza la Sampdoria ha quanto meno lottato e fatto soffrire squadre del calibro di Juve (appunto), Lazio, Milan e Atalanta.

Per la Roma, reduce dall’impegno in Europa League col Betis, sarà dunque una sfida da prendere con tutta la cautela del caso.

Meglio evitare i segni dell’1X2 finale e rifugiarsi nel Multigol Ospite 1-2, che si può trovare anche a quota 1.60. Un premio abbastanza interessante.