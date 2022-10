Sampdoria-Roma: i 4 possibili risultati esatti

5 risultati esatti su 8, 7 Multigol su 8 e 6 pronostici su 8: questo il bottino di Gollo-Predictor per il week end di Serie A che porta il nostro Tipster Digitale a consolidare il primo posto in classifica con 51.000 crediti guadagnati partendo da 1.000. Non c'è trucco e non c'è inganno: tutte le giocate fun di Gollo sono registrate e tutti i pronostici sono visibili qui.