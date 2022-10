Pronostico Siviglia-Valencia, per le quote è match da segno 1

Il turno infrasettimanale di Liga scatta martedì sera con un interessante Siviglia-Valencia . Ovvero, Sampaoli contro Gattuso . Avvio di stagione difficile per gli andalusi, che nel turno precedente hanno festeggiato una sofferta vittoria in casa del Maiorca (0-1). Al Valencia invece non è bastata una doppietta di Cavani per avere la meglio sull' Elche (2-2).

Siviglia-Valencia, indovina il risultato e vinci

Può starci il Multigol 2-3, ecco la quota

Pari per 1-1 col Bilbao, altro 1-1 in Champions col Dortmund e vittoria come detto striminzita contro il Maiorca. La "cura Sampaoli" ha portato discreti frutti, per il bel gioco si vedrà.

Il Valencia in queste prime 9 partite non ha mai inanellato due vittorie di fila e si sta facendo notare per una striscia di 6 Over 2,5 di fila che si "scontra" con il poker di Under 2,5 fatto registrare dagli andalusi.

Per le quote è proprio il Siviglia a partire favorito, a dispetto dei 5 punti in meno in classifica rispetto ai rivali. Segno 1 offerto mediamente a 2.25, il colpo ospite sale a 3.15 mentre la X è un'opzione da 3.40 volte la posta.

Partita dal pronostico incerto in cui dovrebbero vedersi due o tre reti totali. Da provare dunque il Multigol 2-3 che vale un raddoppio, tenendo presente che il Valencia non ha ancora mai centrato la somma gol finale 2.