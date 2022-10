Coppa Italia, il pronostico di Spezia-Brescia

Il programma dei sedicesimi di Coppa Italia mette a confronto lo Spezia e il Brescia , la vincente andrà ad affrontare l' Atalanta di Gasperini al turno successivo. I liguri si presentano all'appuntamento dopo aver battuto senza grossi problemi il Como per 5-1 mentre le " Rondinelle " nella precedente partita disputata in questa competizione hanno eliminato il Pisa con un netto 4-1.

Lo Spezia parte favorito, scopri il pronostico

Si gioca allo stadio "Alberto Picco". Lo Spezia, spinto dal tifo del proprio pubblico, parte con i favori del pronostico. Dando un rapido sguardo alle quote si nota subito infatti la differenza che c'è tra il segno 1 (offerto a poco meno di 1.90) e il "2" (in lavagna ad oltre 4 volte la posta).

Il ruolino di marcia dei bianconeri parla chiaro: 2 vittorie e 3 pareggi nelle precedenti 5 gare interne e nelle ultime 4 è sempre uscita la "combo" che lega il Goal all'Over 2,5. Da provare l'accoppiata 1X più Over 1,5 al triplice fischio dell'arbitro.