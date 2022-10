Pronostico Udinese-Monza, la quota del possibile risultato esatto

" Dacia Arena " di Udine , la compagine allenata da Andrea Sottil si prepara a ricevere il Monza di Raffaele Palladino . Il match mette in palio l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia , non ci sarà una sfida di ritorno, in caso di parità verranno disputati prima i due tempi supplementari e poi tirati gli eventuali calci di rigore.

Nel turno precedente l'Udinese ha battuto per 2-1 la Feralpisalò mentre il Monza ha vinto in casa contro il Frosinone per 3-2. Da questo incontro uscirà il nome della prossima avversaria della Juventus.

Show alla "Dacia Arena", scopri il pronostico

Il 26 agosto scorso le due squadre si sono affrontate in campionato all'U-Power Stadium, risultato finale 2-1 per i friulani che grazie ai gol di Beto e Udogie sono riusciti a ribaltare il momentano 1-0 di Colpani.

Anche in questo match le occasioni da rete non dovrebbero mancare, l'Udinese nelle ultime cinque gare casalinghe ha segnato una media di 2 gol a partita. Interessante quindi il risultato esatto multiplo "2-0; 2-1; 3-0; 3-1" in lavagna a 3.05. Il "semplice" Over 2,5 moltiplica la posta invece per circa 1.55.