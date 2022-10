Coppa Italia, statistiche e pronostico di Bologna-Cagliari

Sedicesimi di finale di Coppa Italia , allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna la squadra allenata da Thiago Motta riceve il Cagliari di Fabio Liverani . Entrambe le squadre in questa prima parte di stagione non possono di certo dire di aver reso felici i propri tifosi, il Bologna al momento con soli 7 punti conquistati in 10 giornate è quart'ultimo in Serie A mentre la compagine sarda occupa il nono posto del campionato cadetto (4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Vincere per riscattarsi, questo è l'obiettivo delle due formazioni in campo. Il Bologna arriva all'appuntamento dopo aver battuto per 1-0 il Cosenza mentre il Cagliari nel turno precedente ha vinto per 3-2 contro il Perugia. La squadra che vincerà questo incontro sfiderà poi la Lazio agli ottavi di finale.

Il Bologna sfida il Cagliari, scopri il pronostico

Barrow e compagni nell'ultima partita disputata sono riusciti a segnare due gol al "Maradona" di Napoli. Cagliari solido in trasferta, soltanto due gol subiti in 4 gare, uno nel pareggio sul campo del Como (1-1) e uno nella sconfitta al "Paolo Mazza" contro la Spal (1-0). I rossoblù lontano dai lidi amici non subiscono più di un gol dal lontano 3 aprile scorso (5-1 in "A" contro l'Udinese).

Le quote sorridono all'undici di casa, il segno 1 è in lavagna a poco più di 1.60 mentre la possibilità che il Bologna segni almeno due reti in questo match si gioca a 1.65.