Tra i match del sabato cadetto c'è spazio per un quasi testacoda. Al Granillo la Reggina di Pippo Inzaghi ospita il Perugia, chiamato a ripartire dopo le dimissioni di Baldini. Di scontato nel calcio non c'è nulla ma di certo non si possono ignorare le statistiche, che parlano chiaro: poker di successi fin qui per la Reggina in casa (13 gol fatti, 0 subìti) e poker di sconfitte per il Perugia lontano dal Curi (un solo gol segnato e sei al passivo).