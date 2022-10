Serie A, statistiche e pronostico di Salernitana-Spezia

Allo stadio " Arechi " la Salernitana dopo aver perso per 2-0 sul campo dell' Inter si appresta a ricevere uno Spezia che nelle prime cinque trasferte ha raccolto zero punti e segnato zero gol.

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte del club campano, i granata in casa vanno a caccia del "bis" dopo aver battuto per 2-1 il Verona. Il segno 1 paga poco più del doppio mentre il "2" ligure è in lavagna a circa 3.75.

Indovina il risultato esatto di Salernitana-Spezia e vinci!

Match divertente, scopri il pronostico

La Salernitana davanti al proprio pubblico con 9 gol segnati in 5 match viaggia a una media di 1,8 reti realizzate a partita. Lo Spezia prima o poi dovrà realizzare un gol in trasferta. Da provare il Goal, esito che i granata hanno fatto registrare sempre nelle ultime 3 gare casalinghe.