Pronostico Milan-Monza, Rafael Leao possibile protagonista del match

Non avrà l'importanza mediatica di Milan-Inter ma la sifda tra i rossoneri e il Monza è pur sempre un derby lombardo. La squadra allenata da Stefano Pioli dopo le prime 10 giornate di campionato occupa la terza posizione in classifica, con 7 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta è riuscita a totalizzare la bellezza di 23 punti.

Nel Monza la "cura" Palladino sta cominciando a dare i suoi frutti, i rossobianchi con il cambio di tecnico sono riusciti a centrare il successo in 3 match su 4. Caprari e compagni prima di perdere per 1-0 sul campo dell'Empoli erano riusciti a battere in rapida successione Juventus (1-0), Sampdoria (3-0) e Spezia (2-0).

Rossoneri favoriti, scopri il pronostico

Il "Diavolo" nelle prime 5 gare interne di campionato ha realizzato la bellezza di 12 reti. Per le quote il Milan parte di gran lunga favorito, il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.35 mentre il "2" è proposto a circa 8 volte la posta.

Leao e soci hanno sempre vinto segnando almeno due reti nelle precedenti 3 giornate di Serie A, il Multigol Casa 2-4 in questo incontro si gioca a 1.55. Riflettori puntati poi sul talento portoghese, un suo gol è offerto a 2.50 mentre una sua eventuale doppietta vale 8.75.