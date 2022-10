Pronostici Serie A, Atalanta-Lazio: Pengwin vede favorita la Dea

L'undicesima giornata di Serie A ha preso il via con Juve-Empoli . In arrivo altre partite ricche di significato e che regalano tanti spunti per le scommesse . Chi meglio del Pengwin , apprezzato tipster con 741 mila followers che lo seguono sul suo profilo Instagram , può analizzare big match come Roma-Napoli e Atalanta-Lazio ? Dalla lettura del tipster le capitoline non avranno vita facile: occhio ai pronostici di Pengwin !

L'Atalanta vuole la vetta, Lazio senza il suo motore Ciro Immobile

Contro ogni iniziale previsione l’Atalanta è partita subito in sesta, conquistando 7 vittorie nelle prime dieci sfide e nessuna sconfitta. Al Gewiss Stadium sono state finora già 3 le vittorie conquistate: un bottino importante se si considera che in tutta la passata stagione ne aveva vinte solo 4! La squadra si sta dimostrando forte in difesa e cinica al punto giusto lì davanti, con un Lookman ispiratissimo.

Sponda biancoceleste a Roma c’è grande preoccupazione: Ciro Immobile non ci sarà fino a fine 2022 e Sarri dovrà trovare delle soluzioni che in passato non sono mai arrivate. Imparare a vincere senza il proprio bomber in campo, sfida tutt’altro che semplice se si pensa che senza di lui la Lazio ha vinto solo un quarto delle gare disputate!

Dopo addirittura cinque partite in campionato senza subire goal la Lazio potrebbe accusare il colpo in quel di Bergamo contro una formazione contro la quale, dati alla mano, storicamente ha sempre sofferto (una sola vittoria negli ultimi dieci precedenti in Serie A). Lecito ipotizzare che l’assenza di Ciro Immobile, almeno per ora, possa rivelarsi decisiva. Gasperini cercherà di giocarsi al meglio le sue chance di portare a casa tre punti pesantissimi in una situazione di grande entusiasmo: da provare il segno 1.

Una combo per Fiorentina-Inter

La squadra di Simone Inzaghi non può permettersi altri passi falsi, soprattutto ora che ha ripreso un po’ di entusiasmo. A Firenze ci si aspetta una gara impegnativa ma senza sconfitta per gli ospiti: può essere un'ottima soluzione la combo X2 abbinata ad un Over 1.5!

Roma-Napoli, Mourinho contro Spalletti

I partenopei arrivano a questa sfida con una scia di addirittura 10 vittorie consecutive, di cui le ultime cinque con entrambe le squadre a segno e almeno quattro reti nel match. Spalletti non ha mai battuto Mourinho, può essere questa la volta buona? Nel dubbio, prendiamo un interessante X2 di base.

