Pronostici NBA: analisi su tre partite nella notte del 22 ottobre

DeMar DeRozan continua ad avere numeri da MVP sulla scia dell’eccellente annata 2021-22 (34.5 punti di media e un incredibile 56% al tiro in due partite) ma Chicago ha bisogno di avere un contributo sostanziale dal supporting cast per dimostrare continuità e solidità. Sul fronte infortuni a Chicago dovrebbe tornare Zach Lavine, mentre in casa Cavs Darius Garland è ai box per un problema all’occhio. Abbiamo già parlato della grande collezione di talento presente a Cleveland, ma contando in un periodo iniziale di assestamento crediamo che la quota 2.00 offerta dai principali book per la vittoria testa a testa dei Bulls in casa sia di estremo valore.

Miami Heat – Toronto Raptors (ore 02.00 italiane)

Le prime due partite stagionali non sono andate affatto bene a South Beach, dove Jimmy Butler e soci hanno perso sia contro i Celtics ieri che contro i Bulls nella partita di esordio. Una partenza lenta potrebbe minare le loro certezze costruite negli anni, certezze che li hanno portati sempre ad un posto al sole sia in regular season che nei playoff. Anche Toronto viene da una sconfitta - contro dei Nets bruciati dall’umiliazione all’esordio - caratterizzata però dalla straordinaria tripla doppia di Siakam (37-12-11 con il 70% al tiro) e dal solito contributo del quintetto base. Tuttavia i titolari hanno giocato tutti più di 36 minuti e il calendario NBA non fa sconti, presentando loro un duro back-to-back. Per questo motivo spingiamo sulla vittoria Heat con 2.5 punti di handicap data a 1.90 sulle principali piattaforme.

Sacramento Kings – L.A. Clippers (ore 04.00 italiane)

A concludere il palinsesto della nottata troviamo una sfida tutta Californiana, tra due squadre con orizzonti e aspettative profondamente diversi. I Clippers hanno battuto i Lakers, rischiando più del dovuto e facendosi quasi rimontare per due volte, ma ritrovando il solito Kawhi Leonard che ha sfoggiato il suo intero repertorio (gioco spalle a canestro, midrange, difesa e recuperi) nonché godendosi il positivo esordio di John Wall in maglia biancoblu. Sacramento dal canto suo ha deluso, perdendo la home opener contro dei non irresistibili Blazers e ricevendo pressoché niente da chi non si chiamasse De’Aaron Fox o Kevin Huerter. I soli 13 punti di Domantas Sabonis non basteranno assolutamente contro una squadra solidissima, che offre pochi passaggi a vuoto e che tende a punire gli avversari giovani e/o indisciplinati. Per questo motivo ci sembra di assoluto valore la vittoria Clippers con 5.5 punti di handicap data intorno all’1.80 dai principali bookmaker.