Dinamo Zagabria-Milan: quote, statistiche e pronostico

Dianmo Zagabria-Milan, indovina il risultato e vinci i premi!

Milan favorito, ecco la quota del segno 2 rossonero

I croati all’esordio hanno battuto in casa il Chelsea (1-0) e nel corso di questa stagione, che è iniziata presto con i preliminari di Champions, non hanno ancora perso nel loro stadio. Il profilo del Milan, al netto delle assenze che continuano a tartassare Pioli, sembra quello giusto per far cadere l’imbattibilità interna di Orsic e compagni.

Bookie concordi nel fissare a circa 1.80 il segno 2 finale dei rossoneri. Alla stessa quota si può trovare la combo X2+Multigol 1-3, quindi Milan imbattuto e numero di reti totali compreso tra una e tre.