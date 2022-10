Pronostici Champions, Pengwin dà fiducia al Milan. In Benfica-Juve...

Anche ieri sera a partire dalle 21.00 è andata in diretta su Twitch la trasmissione del noto tipster Kristian Pengwin , il più seguito in Italia con i suoi 744.000 followers . Nel suo KickOff Speciale Champions League ha analizzato scrupolosamente tutte le sfide di questa quinta giornata della fase a gironi di Champions League . Ecco in particolar modo l’estratto su come si è pronunciato riguardo alle quattro partite delle squadre italiane !

Dinamo Zagabria-Milan

Un Milan in salute si prepara a viaggiare in Croazia in uno snodo fondamentale del girone. Infatti, se i rossoneri dovessero vincere, si apparecchierebbero il passaggio del turno (se il Chelsea battesse il Salisburgo) garantendosi la possibilità di avere 2 risultati su 3 nell’ultima gara casalinga proprio contro gli austriaci.

Leao dovrebbe essere la chiave di volta della sfida, con l’esterno portoghese, ancora a secco in questa edizione europea, che potrebbe essere un papabile marcatore. Vista la superiorità degli uomini di Pioli si può andare sul 2 fisso, con la quota che ha valore.

Benfica-Juventus

Bianconeri che per questa trasferta in Portogallo hanno solo un obiettivo: quello di vincere per sperare ancora in una clamorosa qualificazione o comunque per blindare quanto meno il terzo posto che garantirebbe l’Europa League.

Allegri come sempre imposterà una gara difensiva, aspettando il momento giusto per ripartire e sfruttare le distrazioni difensive dei lusitani.

Il Da Luz sarà molto difficile da espugnare, quindi meglio evitare i segni e concentrarsi di più sulla somma goal totali, dove il Multigol 1-3 generale della partita lo vediamo come il riassunto ideale dell’analisi, opzione che tra l’altro è uscita anche all’andata.

Inter-Viktoria Plzen

Gara di fondamentale importanza per l’Inter, che con una vittoria in casa contro il Viktoria Plzen si guadagnerebbe matematicamente l’accesso agli ottavi di Champions senza dipendere dagli altri risultati.

Inter da secondi tempi quella di Inzaghi, che delle 6 reti segnate nel girone solamente due le ha messe a referto prima del minuto 45.

Contro una difesa che ha subito ben 16 reti in 4 partite come quella dei cechi, sarà fondamentale partire subito forte per spazzare via ogni paura fin da subito. Per questo si nota valore nella giocata che vede l’Inter andare a segno in entrambi i tempi, che si trova a 1.60 circa.

Napoli-Rangers

Napoli già sicuro della qualificazione che affronterà il modesto Rangers tra le mura del Maradona. Indiscrezioni fanno capire che Spalletti dovrebbe optare per un turnover pesante in vista della gara, dato che l’impegno sembra facile sulla carta e che l’obiettivo già è stato raggiunto.

La possibile assenza degli uomini chiave dei partenopei rende la quota dell’1 pre-match poco conveniente. Il consiglio è quello di aspettare live e valutare se ci dovessero essere le condizioni per scegliere un esito dalla quota più interessante, magari anche dopo l’ingresso degli uomini decisivi.

