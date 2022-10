Pronostico Barcellona-Bayern Monaco, la quota del gol di Lewandowski

Il rischio c'è ed è anche alto. Se l' Inter dovesse battere al " Meazza " il Plzen (ultimo a quota 0 punti in classifica nel gruppo C) il Barcellona sarà costretto a salutare anzitempo la Champions League .

Senza fare troppi calcoli la compagine blaugrana scenderà in campo, spinta dal tifo del pubblico amico, per cercare almeno di vendicare il "2-0" subito nella tana del Bayern.

Fai ora i tuoi pronostici!

Lewandowski possibile marcatore

Al "Camp Nou" la squadra allenata da Xavi ha segnato per prima sia nella vittoria per 5-1 contro il Plzen che nel match pareggiato il 12 ottobre conto l'Inter (3-3). In questo incontro l'opzione "Segna gol 1: team 1" è proposta mediamente a 1.80.

All'Allianz Arena è rimasto a secco ma in casa potrebbe andare a segno contro la sua ex squadra, il sigillo di Robert Lewandowski al "Camp Nou" moltiplica la posta per 1.80, una sua doppietta si gioca invece a poco più di 4.70.