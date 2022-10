Hjk-Roma, pronostico e migliori quote per le scommesse

Alla Bolt Arena di Helsinki Mourinho vuole sprintare verso la vittoria nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League . I giallorossi hanno come obiettivo il secondo posto, attualmente occupato dal Ludogorets , che nel gruppo C precede di tre lunghezze Belotti e compagni.

Europa League, indovina il risultato di Hjk-Roma

Roma favorita, segno 2 a 1.32

La Roma ha ottenuto il suo unico successo nel girone proprio contro l'Hjk, battuto nettamente 3-0 all'Olimpico lo scorso 15 settembre. I finlandesi hanno ottenuto un solo punto, frutto dell'1-1 casalingo col Ludogorets, poi tre ko senza gol segnati.

Giallorossi chiamati a far valere la loro superiorità tecnica, colpendo al momento giusto senza concedersi disattenzioni in difesa. Difficile che l'Hjk possa segnare più di una rete alla squadra che ha tenuto botta al Napoli di Spalletti, allo stesso tempo si può ipotizzare che la Roma vada a segno almeno due volte.

Ecco dunque materializzata la combo Under 1,5 Casa + Over 1,5 Ospite, in lavagna a 1.65. Quota tutto sommato conveniente, che permette di trascurare (volutamente) il segno 2 giallorosso proposto mediamente a 1.32.