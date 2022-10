Pronostico Maiorca-Espanyol, Muriqi a caccia del sesto gol in Liga

Liga, indovina il risultato di Maiorca-Espanyol

Scopri la quota del gol di Muriqi

Alla Lazio ha deluso ma a Maiorca ha trovato la sua isola felice. Muriqi ha segnato 5 dei 9 gol totali della sua squadra, che di certo non è uno degli attacchi più prolifici della Liga.

L'Espanyol ha segnato e subìto molto di più tanto che nelle partite dei biancoblù gli esiti Goal e Over 2,5 si sono visti in 7 occasioni su 11.

Partita dal pronostico a dir poco incerto tra due squadre che faticano a conquistare i tre punti ma il Maiorca vuole spingere sull'acceleratore dopo il blitz al Mestalla contro il Valencia di Cavani.

Occhi puntati su Muriqi, il suo sesto sigillo in campionato si può trovare a 2.75. Per le quote pochi gol in vista, l'Under 2,5 si gioca a 1.50 contro il 2.35 previsto per l'Over 2.5.