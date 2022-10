Pronostico Lens-Tolosa, le quote sorridono ai padroni di casa

Questo fine settimana la compagine giallorossa gioca contro un Tolosa che ha conquistato soltanto 4 punti nelle prime cinque trasferte di campionato. L'undici allenato da Philippe Montanier fuori casa dopo aver centrato il successo contro il Troyes(3-0) ha fatto registrare due sconfitte con Clermont (2-0) e Lille (2-1) e un pareggio sul campo del Lione (1-1).

Per le quote i giallorossi partono favoriti

Il Lens nelle precedenti sei giornate di Ligue 1 ha fatto registrare sempre la "combo" che lega l'Under 1,5 al No Goal. Florian Sotoca e compagni dovrebbero avere le carte in regola per rimanere imbattuti anche contro il Tolosa. Poche reti nell'aria, il segno 1 è in lavagna a circa 1.55 mentre la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Under 3,5 moltiplica la posta mediamente per 1.77.