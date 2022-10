Pronostico Napoli-Sassuolo, la quota del successo dei partenopei

Il Napoli dopo le prime 11 giornate di campionato si trova da solo in testa alla classifica. La compagine allenata da Luciano Spalletti con l’1-0 ottenuto sul campo della Roma ha fatto registrare la settima vittoria consecutiva in Serie A, un risultato che ha permesso ai partenopei di conservare il vantaggio di tre punti sul Milan .

Fai ora i tuoi pronostici!

Show al "Maradona"

Il programma di questo fine settimana si apre proprio al “Maradona” con la sfida tra il club partenopeo e il Sassuolo. Simeone e compagni nelle ultime due sfide disputate in casa hanno realizzato tre gol sia contro il Torino (3-1) che contro il Bologna (3-2). I neroverdi hanno fatto registrare l'Over 2,5 nelle precedenti 4 giornate di campionato.

Per le quote i padroni di casa partono favoriti a 1.30, per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare la “combo” che lega il segno 1 all’esito che prevede almeno tre reti in partita. Tale opzione è in lavagna a 1.70.