Pronostico Lazio-Salernitana, la quota del successo dei biancocelsti

In Serie A la difesa della Lazio al momento non ha eguali. La squadra allenata da Maurizio Sarri nelle prime 11 partite disputate in campionato ha incassato solamente 5 reti, tutte nelle prime 5 giornate del torneo. Provedel e compagni inoltre hanno subito più di un gol in una singola sfida soltanto nel match interno contro il Napoli.