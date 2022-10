Pronostico Verona-Roma: quote interessanti per gli assist

Sei sconfitte di fila pesano come un macigno e il Verona vuole voltare pagina. Pur consapevole delle insidie che troverà al Bentegodi , la Roma di Mourinho ha bisogno dei tre punti per alimentare le sue ambizioni Champions . Prima uno sguardo alle statistiche delle due squadre (consultabili anche cliccando qui ), poi il pronostico .

Verona-Roma, fai il tuo pronostico

Partita da Goal, scopri la quota

Nelle ultime due stagioni la Roma ha perso a Verona incassando tre reti a partita. Il momento dell'Hellas è difficile e questo per Mou è un ulteriore monito ad alzare il livello di guardia giallorossa.

Gli scaligeri hanno subìto 2 reti esatte nelle ultime sei partite (come detto, tutti ko) e, altra costante, si è ripresentato all'appuntamento il Multigol 2-3 che a questo punto fa registrare 9 uscite in 11 gare giocate.

Gli ultimi sei precedenti in Serie A tra le due squadre hanno regalato l'Over 2,5, dunque almeno tre reti in partita. Cosa dicono le quote a tal proposito? Sia Under 2,5 che Over sono offerti mediamente a 1.85 mentre l'esito Goal, a 1.75, sembra avere qualche chances in più rispetto al No Goal. E in effetti al Bentegodi almeno una rete per parte sembra poterci stare.

Segna o fa assist, ecco le quote

In Europa League non ha potuto aiutare i suoi contro l'Hjk causa squalifica. In campionato Nicolò Zaniolo dovrebbe riprendersi il suo posto sulla trequarti giallorossa per portare dinamismo e creare occasioni da gol. Mourinho ha bisogno come il pane dei suoi spunti, che potrebbero finalmente concretizzarsi in un gol o in un assist.

La quota assegnata a questa opzione (ne basta una delle due ai fini della scommessa) è pari a 2.25: non male.

Sponda Verona Davide Faraoni ad oggi rappresenta una sorpresa ma l'esterno, giocando alto nel centrocampo dell'Hellas, è uno che negli anni passati ha dimostrato di saper rifornire i compagni e anche mettersi in proprio. È appena tornato da un infortunio e per poco contro il Sassuolo non lasciava subito il segno. Se Faraoni "Segna o fa assist" il premio è da 3.75 volte la posta.