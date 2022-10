Verona-Roma: i 4 possibili risultati esatti

Ad opporsi ci sarà il Verona di Salvatore Bocchetti che quest'anno, complice un mercato orientato fortemente alle vendite, si trova a gestire una squadra in grandissime difficoltà di classifica.

Gollo-Predictor determina due indicatori in decimale che sono i goal attesi per la squadra di casa e quella ospite e da qui calcola i 4 risultati esatti più probabili e riscrive le proprie quote per l'1X2, l'Under/Over 2.5 e il GG/NG.

Per il match delle 18,00 gli indicatori dicono 1,00 a 1,62 con uno scarto di 0,62 reti a favore della Roma: il risultato esatto più probabile è 0-1 in favore dei giallorossi e a seguire 1-1, 0-2 e 1-2.

Il Multigol atteso è 1-3 con multigol casa 0-1 e multigol ospite 1-2.

E' su questa elaborazione che la redazione di Gollo inserisce i propri pronostici che nel caso di specia sono Under 3.5 o, in alternativa, X2+Under 3.5.

La giornata propone altri match sui quali Gollo ha elaborato la propria previsione: Monza-Bologna, Elche-Getafe, Elfsborg-Helsingborg, Norrkping-Djurgarden, Guimaraes-Famalicao.

