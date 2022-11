Champions, i pronostici di Pengwin: diversi "Goal" in vista

Anche ieri sera a partire dalle 21.00 è andata in diretta su Twitch la trasmissione del noto tipster Kristian Pengwin , il più seguito in Italia con i suoi 735.000 followers . Nel suo KickOff Speciale Champions League ha analizzato scrupolosamente tutte le sfide di questa sesta giornata della fase a gironi di Champions League . Ecco in particolar modo l’estratto su come si è pronunciato riguardo alle quattro partite delle squadre italiane!

Liverpool – Napoli

Napoli che per perdere il primato dovrebbe uscire da Anfield con una debacle che ad oggi sembra piuttosto inaspettata.

Il Liverpool di questo ultimo periodo non convince affatto, al contrario degli azzurri, che tra campionato e coppe sono reduci da ben 13 vittorie consecutive.

Da provare dunque il Goal, essendo una partita che si annuncia divertente e frizzante. Occhio anche alla doppia chance ospite a quota alta.

Bayern – Inter

Gara dell’Allianz Arena che vale solamente ai fini delle statistiche, visto che i tedeschi sono già sicuri del primo posto e i nerazzurri del secondo.

Inter in netta ripresa e che ci terrà a fare bene in questa sfida, tornando ad essere la macchina da gol dello scorso anno come dicono le 16 reti messe a segno nelle ultime 5, tra cui le 3 siglate al Camp Nou.

La base per questa gara, dunque, è il Goal, con le due squadre che offriranno un bello spettacolo e si affronteranno a viso aperto.

Juve – Psg

Juve che, a differenza della Champions, in campionato viene da 3 vittorie consecutive, due delle quali però molto sofferte e contro avversari di livello inferiore.

Psg in questo momento di un’altra categoria e che andrà a Torino consapevole che dovrà vincere per riuscire a mantenere il primato del girone davanti al Benfica.

Partita sulla carta da segno 2 per i parigini, al momento troppo più forti della Vecchia Signora che avrà ancora diverse assenze pesanti.

Milan – Salisburgo

In un San Siro tutto esaurito il Milan affronterà il Salisburgo per riuscire a staccare il pass per gli ottavi di Champions.

Dopo la vittoria di Zagabria e grazie alla sconfitta degli austriaci contro il Chelsea, il Milan si è guadagnato la possibilità di avere due risultati su tre per questa gara, ma la squadra di Pioli sicuramente non penserà solo a difendersi.

Salisburgo che dal centrocampo in su dispone di indubbia qualità e che potrebbe andare a segno contro una difesa che sta concedendo tanto.

1X+Goal il pronostico, con i rossoneri che non fanno registrare l'esito Goal in Champions da ben 3 gare consecutive.

Per ascoltare le parole di Kristian Pengwin o approfondire il suo studio su tutte le sfide in programma, consulta la sua ultima puntata di KickOff cliccando qui. E non dimenticarti di seguirlo sul suo profilo Instagram!